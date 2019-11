Göztepe'de yedeklere güvenoyu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - Süper Lig'de geçen hafta antrenör Suat Arıcan yönetiminde çıktığı Trabzonspor deplasmanını 1-0 kazanıp derin bir nefes alan Göztepe'de bu sezon daha önce az şans bularak maçta 11'de görev yapan Borges, Castro ve Halil sınıfı geçti. Sarı-kırmızılılarda bu sezon kulübeyi mesken tutan 3 futbolcunun pazar günü BtcTur Yeni Malatyaspor maçına da 11'de başlaması bekleniyor. Teknik direktör Tamer Tuna döneminde as kadroda tercih edilmeyen üçlüden Borges, sadece 2'nci haftada Beşiktaş sınavında ilk 11'de forma giydi. Kosta Rikalı futbolcu, 23 Ağustos'taki bu karşılaşmadan yaklaşık 2.5 ay sonra Trabzon deplasmanında 11'e dönüp tam not aldı.

Göz-Göz'de geçen 2 sezonun yıldızlarından Castro da, bu yıl kulübeyi mesken tuttu. Çoğu maçta yedek oturan, son olarak 20 Eylül'deki Gaziantep FK deplasmanında 11'de oynayan Portekizli, Trabzon maçında bulduğu şansı iyi değerlendirdi. 15 Eylül'den beri yedek oturduktan sonra üst üste Kasımpaşa ve Trabzon karşılaşmalarında 11'de oynayan Halil de as kadroya döndü. Sarı-kırmızılıların yeni teknik patronu İlhan Palut'un Yeni Malatyaspor maçında kazanan kadroyu bozmayı düşünmediği öğrenildi. Takımda yalnız cezalı Mossoro'nun yerine Napoleoni'nin 11'de forma giymesi bekleniyor. Trabzonspor maçının yıldızı olan ve hafif sakatlığı bulunan Gassama da oynayabilecek durumda. Göztepe'nin rakibi Yeni Malatyaspor, attığı 24 golle ligin en skorer takımı konumunda bulunuyor.