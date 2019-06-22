Göztepe'de Veli bitti, Marlon yolda

Murat'ın ardından Veli'nin de işini bitiren Göztepe'nin Brezilyalı sol bek Marlon Xavier'le ilgilendiği ileri sürüldü. Ülkesinin Fluminense takımında top koşturan 22 yaşındaki oyuncuyla temaslara başlandığı ifade edilirken, oyuncunun Avrupa'da oynamak istediği ve Türkiye'ye sıcak baktığı iddia edildi. Kariyerine Brezilya Seri B ekibi Criciuma'da başlayan Marlon, Brezilya U20 Milli Takımı'na 2 kez davet edildi. Sol bekleri Lumor Agbenyenu ve Adama Traore ile kesin olarak yolları ayıracak Göztepe'nin o mevkiye yabancı bir oyuncu tercih edeceği, Berkan Emir'in de takımda kalıp alternatif olacağı vurgulandı. Golcü arayışlarını da sürdüren Göztepe, Adebayor, Demba Ba, Jahovic, Rodallega ve Eren Derdiyok'la ilgileniyor,
Murat'ın ardından Veli'nin de işini bitiren Göztepe'nin Brezilyalı sol bek Marlon Xavier'le ilgilendiği ileri sürüldü. Ülkesinin Fluminense takımında top koşturan 22 yaşındaki oyuncuyla temaslara başlandığı ifade edilirken, oyuncunun Avrupa'da oynamak istediği ve Türkiye'ye sıcak baktığı iddia edildi. Kariyerine Brezilya Seri B ekibi Criciuma'da başlayan Marlon, Brezilya U20 Milli Takımı'na 2 kez davet edildi. Sol bekleri Lumor Agbenyenu ve Adama Traore ile kesin olarak yolları ayıracak Göztepe'nin o mevkiye yabancı bir oyuncu tercih edeceği, Berkan Emir'in de takımda kalıp alternatif olacağı vurgulandı. Golcü arayışlarını da sürdüren Göztepe, Adebayor, Demba Ba, Jahovic, Rodallega ve Eren Derdiyok'la ilgileniyor,