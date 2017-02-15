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Göztepe'de Umut Nayir unutuldu

TFF 1'inci Lig'de iç sahada kaybettiği puanlarla zirve şansını kaçıran Göztepe'de ilk yarıda takımın yıldızlarından olan Umut Nayir, sezonun ikinci yarısında kulübede kaldı. Sezon başında üst üste 7 hafta boyunca yedek kalıp sonradan...

Göztepe'de Umut Nayir unutuldu
TFF 1'inci Lig'de iç sahada kaybettiği puanlarla zirve şansını kaçıran Göztepe'de ilk yarıda takımın yıldızlarından olan Umut Nayir, sezonun ikinci yarısında kulübede kaldı.
Sezon başında üst üste 7 hafta boyunca yedek kalıp sonradan oyuna dahil olmasına rağmen pes etmeyen genç futbolcu, Makedon golcü Jahovic'in 10'uncu haftadaki Boluspor maçında cezalı olmasıyla ilk 11'e dahil oldu. Bolu randevusuyla birlikte as kadroda forma giydiği maçlarda golleri üst üste sıralayan Umut, ilk yarıda şans bulduğu 14 lig maçında 7 gol atmayı başardı. Göztepe formasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda da 7 maçta 5 gol atan 24 yaşındaki Umut, devre arasında yapılan transferlerin ardından ise kendini tekrar kulübede buldu.
Göztepe'nin gol umudu, ikinci yarıda oynanan 4 maçta yalnız Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında son 4 dakikada forma giyebildi. Göztepe, bu 4 maçta 7 puan kaybetti. Umut ve Jahovic, ligin ilk yarısında birlikte oynadıkları maçlarda toplam 8 gol atarak Göz-Göz'e liderlik yolunda altın puanlar kazandırmıştı. Umut'un şans bulamamasının oyun sisteminden kaynaklandığını söyleyen Teknik Direktör Okan Buruk, "Kendisiyle de konuştum. Çok çalışıyor ve en iyisini yapmak istiyor. Jahovic de çok iyi durumda ligin en çok gol atan oyuncusu konumunda. Elimde iki tane çok iyi oyuncu olması beni zorluyor. Onu oynatamadığım için üzülüyorum. Maçlar oyun içinde farklı şekilde gelişiyor. Maçtaki sakatlıklar, bazı bölgelerdeki eksiklikler nedeniyle şans bulamıyor" dedi.

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