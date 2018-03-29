Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il gözaltında
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il...
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 

Göztepe'de tur sevinci

İZMİR, () HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde İzmir'de 37-20 yendiği Beykoz Belediyespor'a deplasmanda 28-25 mağlup olan Göztepe, 17 gollük avantajını iyi değerlendirip dörtlü finale adını yazdırdı. Şube Sorumlusu Deniz...

Göztepe'de tur sevinci

İZMİR, ()

HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde İzmir'de 37-20 yendiği Beykoz Belediyespor'a deplasmanda 28-25 mağlup olan Göztepe, 17 gollük avantajını iyi değerlendirip dörtlü finale adını yazdırdı.
Şube Sorumlusu Deniz Durmaz tüm oyunculara maçta şans verdiklerini belirterek, "Son 4 takım arasına kaldığımız için sevinçliyiz. Kupada gidebildiğimiz en iyi yere gideceğiz. Şimdi Süper Lig'de oynayacağımız maçlara konsantre olup adımızı yeniden Avrupa kupalarına yazdırmak istiyoruz" dedi. Uçan Adamlar'ın dörtlü finalde muhtemel rakipleri Beşiktaş Mogaz, Büyükşehir Belediye Ankaraspor ve Selka Eskişehir oldu. Kuraların önümüzdeki günlerde çekileceği açıklanırken, maçların da nisan ayında oynanması bekleniyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314