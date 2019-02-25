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Göztepe'de Tuna kırgın gitti kurtarıcı geldi 

Onur ATIŞ / İZMİR, () -  SPOR Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a evinde 3-1 kaybederek teknik direktör Kemal Özdeş'le vedalaşan Göztepe, kırgın olarak yollarını ayırdığı eski çalıştırıcısı Tamer Tuna'yı kurtarıcı olarak yeniden...

Göztepe'de Tuna kırgın gitti kurtarıcı geldi 

Onur ATIŞ / İZMİR, () - 
SPOR Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a evinde 3-1 kaybederek teknik direktör Kemal Özdeş'le vedalaşan Göztepe, kırgın olarak yollarını ayırdığı eski çalıştırıcısı Tamer Tuna'yı kurtarıcı olarak yeniden göreve getirme kararı aldı. Geçen sene Göztepe'de Süper Lig kariyerine başlayıp iyi bir çıkış yakalayan Tamer Tuna, devre arasında Başkan Mehmet Sepil'in sözleşme uzatma teklifini, "Sezon sonu görüşelim" diyerek geri çevirip yönetimin tepkisini çekti. Tuna'nın ikinci yarıda deplasmanda 5-1 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası Başkan Mehmet Sepil'le arası açılırken, Sepil'in, "Aklı ve kalbi Göztepe'de olmayanlarla yola devam etmeyeceğiz" sözü uzun süre gündemde kaldı.
14 yıl sonra Süper Lig'e dönen Göztepe'de Tamer Tuna, ilk yılında takımı 49 puanla 6'ncı yaparken genç teknik adamla lig biter bitmez yollar ayrılıp ynı gün göreve Bayram Bektaş getirildi. O dönem büyük şaşkınlık yaşayan Tun'nın, "Başkan Mehmet Sepil benimle görüşmeye dahi gelmedi, bu etik olmadı. Buradan kırgın ayrılıyorum" sözleri de uzun süre konuşuldu. Futbolcu ve antrenör olarak görev yaptığı Beşiktaş'la olan ilişkileri geçen sezon Göztepe taraftarı arasnda tartışma yaratan Tuna, "Beşiktaş'a gitmek istiyor" yorumlarına, "Benim aklım da kalbim de hep Göztepe'de" diye karşılık vermişti. Göztepe'den ayrıldıktan sonra sezon başında Sivasspor'un yolunu tutan Tamer Tuna, kırmızı-beyazlılarla 11 maça çıktı. 
Sivasspor'la 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan 42 yaşındaki teknik adam görevinden istifa etti. Tuna'nın ardından sezona Bayram Bektaş'la başlayan Göztepe de geçen sezonu mumla arattı. Bektaş'ı alınan kötü sonuçların ardından 15. hafta sonunda gönderen Göztepe yönetimi, tecrübeli isim Kemal Özdeş'le de beklediği çıkışı göremedi. Göztepe, Özdeş yönetiminde 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alarak düşme korkusu yaşamaya başladı. Özdeş'le yolların ayrılması sonrası kurtarıcı olarak kulüple yeniden yolları kesişen Tuna, yarın sözleşme imzalayacak. Tamer Tuna, Yeni Malatyaspor'la çarşamba günü Türkiye Kupası'nda iç sahada oynanacak çeyrek final rövanşında takımın başında olacak.
(FOTOĞRAFLI)

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