Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Göztepe'de Tuna eksikleri dert etmiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanına çıkacak Göztepe'de gözler sakatlıkları süren golcü Demba Ba ve sol bek Traore'ye çevrilirken, teknik direktör Tamer Tuna'nın eksikleri...

Göztepe'de Tuna eksikleri dert etmiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanına çıkacak Göztepe'de gözler sakatlıkları süren golcü Demba Ba ve sol bek Traore'ye çevrilirken, teknik direktör Tamer Tuna'nın eksikleri çok fazla dert etmediği bildirildi.
Geçen hafta 2-1 kazanılan Bursaspor maçında da Demba Ba ve Traore'den yararlanamayan genç teknik adamın yedeklerin performansından memnun kaldığı öğrenildi. İki futbolcunun Akhisarspor karşılaşmasına yetişemesi durumunda yine forvette Bursaspor'a gol atan Ghilas'ı oynatmayı planlayan Tamer Tuna'nın, defansın soluna da yine cezası biten Tanju'yu monte edeceği ifade edildi.
Bursaspor müsabakasında orta sahada gösterdiği performansla beğeni toplayan genç Ngando'yu da kesmeyi düşünmeyen Tuna'nın stoperde Kosanovic'in yerine Leo'ya şans vereceği kaydedildi. Karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Tamer Tuna, "Akhisarspor Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyip finale yükseldi ve moral buldu. Ligde de çıkışa geçmek isteyecekler. Zor bir maç bizi bekliyor. Ancak biz evimize mutlu döneceğimize inanıyoruz" dedi.
Göz-Göz'de sakatlıkları bulunan Kadu, Atakan ve Hakan'ın yanı sıra kart cezalısı Tayfur forma giyemeyecek. Sezonun ilk yarısında Bornova Stadı'nda oynanan müsabakayı Göztepe 2-0'lık skorla kazanmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314