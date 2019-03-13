Göztepe'de Tuna'dan Beşiktaş motivasyonu 

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de cumartesi günü İstanbul deplasmanında Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek düşme hattındaki Göztepe, kritik maça iddialı hazırlanırken, gözler özellikle teknik direktör Tamer Tuna'nın üzerinde olacak. Geçen sezon İstanbul'da 5-1 kaybedilen maç öncesi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın o dönem Göztepe forması giyen Demba Ba'yla ilgili konuşmalarına kayıtsız kaldığı iddasıyla yönetimle arası açılan ve sezon sonu sarı-kırmızılılarla yollarını ayıran Tuna'nın galibiyet için futbolcularını sürekli motive ettiği ve rakibin tüm yönlerini gece gündüz analiz ettiği ifade edildi.

Daha önce siyah-beyazlılarda futbolcu ve antrenör olarak görev yapıp şampiyonluklar yaşayan ve Göztepe camiası tarafından o dönemde, "Aklı Beşiktaş'ta" vurgusuyla eleştirilen genç teknik adamın oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde, "Göztepe gibi oynayacağız. Taraftarımız bizden çok şey bekliyor. Beşiktaş'ı yenecek gücümüz var. Armamızın büyüklüğünü herkes görecek" dediği belirtildi. Başkan Mehmet Sepil ve yönetimin de oyuncuları motive etmek için yoğun çaba sarf ettiği vurgulandı. Kurmayların Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne gelerek takıma destek olduğu öğrenildi.

SEPİL'DEN UYAR'A ZİYARET

GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil ile Başkan Vekili Talat Papatya, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ı makamında ziyaret etti. Sepil, Uyar'a başkanlığı döneminde yardım ve destekleri için teşekkür etti. Mehmet Sepil, Urla Torasan Mahallesi'ndeki tesislerinin Başkan Sibel Uyar döneminde tamamlandığını belirtirken, kulübün Urla'da önemli bir yatırım yaptığını belirtti. Kendi şirketleriyle birlikte evini de Urla'ya taşıdığını belirten Mehmet Sepil, "Ben de Urlalı oldum. Başkanımızın bu görevinin ardından Urla'ya hizmetlerine devam edeceğine inancım tam. Göztepe olarak sizlerle güzel şeyler yaptık. İnşallah bizleri bu hizmetlerin içinde tekrar görürüz" dedi.

Göz-Göz'ün içinde bulunduğu süreci atlatacağına inandığını da dile getiren Başkan Mehmet Sepil, yapımı süren yeni stadyumun Aralık 2019'da teslim alınacağını belirtti. Stadın bir sanat eseri niteliğinde olduğunu söyleyen Sepil, tüm ayrıntılar ile kendisinin bizzat ilgilendiğini da hatırlatıp, "Stadımız bitince önümüzün çok açık olduğunu biliyoruz. Camiamızdan desteklerini sürdürmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ise Sepil'e teşekkür edip, "Çalışmalarımızın takdir görmesinden mutluyum. Bundan sonra da Urla için Urla halkı için çalışmalarımı sürdüreceğim" dedi. Ziyarette Mehmet Sepil ile Talat Papatya Sibel Uyar'a isminin yazıldığı Göztepe forması armağan etti.

(FOTOĞRAFLI)