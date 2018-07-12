Göztepe'de transfer zirvesi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Göztepe'de kampa çıkarma yapan Başkan Mehmet Sepil, teknik direktör Bayram Bektaş'la bir araya geldi.

Bektaş'la transferi, takımın son durumunu ve eksik bölgeleri masaya yatıran Mehmet Sepil, antrenmanları izleyip oyuncularla da görüştü. Şimdiye kadar 7 futbolcu gönderip 4 takviye yapan sarı-kırmızılılar, öncelikli olarak skor yükünü çekebilecek kapasitede yabancı forvet transferini sonlandırmaya çalışacak.

İzmir ekibinde Alanyaspor'la oynanması gereken ilk hazırlık maçı, yerli futbolcuların Hollanda kampı öncesi vize almak için Ankara'ya gitmesi gerektiğinden iptal edildi. Başkan Sepil, bu gelişme üzerine takımın son durumunu sahada göremeden kamptan ayrıldı. Göztepe, Erzurum kampındaki ilk ve tek hazırlık maçını 14 Temmuz Cumartesi günü 1'inci Lig'deki hemşehrisi Altınordu'yla oynayıp ardından pazar günü kampı noktalayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 19 Temmuz'da Hollanda'ya ikinci etap kampına gidecek.

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