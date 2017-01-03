Göztepe'de transfer harekatı sürüyor

Samsunspor altyapısından yetişen Canberk 2012'de bu kulüpte profesyonelliğe adım attı. Ardından Orduspor, Manisaspor ve 1461 Trabzon'da top koşturan oyuncu, 2 kez U20 Milli Takımı'na davet edildi. 2 yıldır Adanaspor'da forma giyen 23 yaşındaki Canberk, geçen sezon 24 lig maçında görev yapıp, turuncu beyazlılarla Süper Lig'e çıkma mutluluğunu yaşadı. Bu sezon da kariyerine Adanaspor'da devam eden genç futbolcu ilk yarıda 4 lig, 1 kupa maçında oynadı.
Öte yandan bugün Antalya Titanic Deluxe Belek Hotel'de kampa giren Göztepe, 8 Ocak'ta Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak. FOTOĞRAFLI