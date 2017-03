Göztepe'de teknik direktör Buruk'tan uyarı

TFF 1'inci Lig'de bu hafta Elazığspor'a konuk olacak Göztepe'de Teknik Direktör Okan Buruk, 19 puanla düşme hattında yer alan rakiplerinin hafife alınmaması gereken bir takım olduğunu söyledi.

Kulübün resmi internet sitesine açıklama yapan Buruk, Elazığspor'un 6 puanının eski futbolcularına olan borçları nedeniyle silindiğini hatırlatarak, "İyi bir kadrosu olan, baktığımız zaman 6 puanı silinmese play off yarışında olabilecek bir takım ile karşılaşacağız. Hem bizim hem de rakibimiz açısından kazanmanın önemli olduğu bir maç olacak. Bu da sahada güzel bir futbol izlememizi sağlayacaktır. Sakatlarımızın ve hasta olan oyuncularımızın yavaş yavaş takıma dönmesi bizi sevindiriyor. İnşallah bu hafta daha hazır bir kadro ile maça çıkacağız" dedi.

Manisaspor maçındaki galibiyetin puan ve özgüven anlamında kendilerine katkı sağladığını ifade eden Okan Buruk, "Bu galibiyet bizim Elazığspor maçına daha büyük bir güvenle hazırlanmamızı sağlıyor. Her fırsatta ligin zorluğundan bahsediyoruz. Bundan sonra kolay maç olmayacak. 12 karşılaşmamız kaldı. Hedefimiz 12 hafta sonunda Süper Lig'e yükselmek. Elazığspor maçı benim için ayrı bir öneme daha sahip. Elazığ, teknik direktörlük hayatıma başladığım, futbolu çok seven ve çok iyi niyetli insanlara sahip bir şehir. Bu anlamda da oradaki insanlarla tekrar bir araya geleceğim için heyecanlıyım. Çok zor bir 90 dakika olacak ama çıkışımızı sürdürmek için kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.