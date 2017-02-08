Göztepe'de Tanju sakatlıklardan dolayı formaya hasret kaldı

GÖZTEPE'nin sezon başında Avusturya'nın Sturm Graz takımından transfer ettiği sol bek Tanju Kayhan, formaya hasret kaldı. Büyük umutlarla sarı kırmızılı ekibe geldikten sonra 1 ameliyat ve 2 ağır sakatlık geçiren gurbetçi futbolcu sadece 7 maçta görev yaparken, bu karşılaşmaların üçünde 90 dakika sahada kalabildi, dördünde ise sakatlanarak oyundan alındı. Sezon başı hazırlık kampında apandisit ameliyatı olan 28 yaşındaki oyuncu, ilk 3 haftayı kaçırdı. 4'üncü haftada Şanlıurfaspor müsabakasıyla takıma dönen Tanju, 6'ıncı haftadaki Elazığspor maçında sol arka adalesinden sakatlanınca bu kez 7 hafta forma giyemedi.

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda 29 Kasım 2016'da oynanan Sivasspor sınavıyla tekrar görev almaya başlayan Tanju Kayhan, 20 Aralık'tak Medipol Başakşehir müsabakasında yine talihsizlik yaşadı. Sol diz iç yan bağları yırtılan oyuncu ligdeki Samsunspor, Denizlispor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Altınordu müsabakalarının yanı sıra kupadaki Medipol Başakşehir, Sivasspor ve Yeni Amasyaspor karşılaşmalarını tribünden izlemek zorunda kaldı. Geçen hafta lige verilen arada takımla çalışmalara başlayan oyuncunun ağrıları nüksederken, tedavisi hızlandırılan Tanju'nun 2 hafta dinlendireleceği belirtildi.

BURUK: ''OYUNCUM ÇOK ŞANSSIZ"

Gözetepe Teknik Direktörü Okan Buruk bu sezon yakasını sakatlıklardan kurturamayan Tanju'ya sahip çıktı. Oyuncunun takımı için büyük bir değer olduğunu dile getiren Buruk, "Tanju tam toparlanacakken yeni sorunlar ortaya çıktı. İnanılmaz talihsizlikler yaşadı. Şampiyonluk yarışında ona çok ihtiyacım olacak. 2 hafta sonra problemsiz bir şekilde aramıza katılacak. Umuyorum bu artık son olur. Tanju iyileştiği zaman en iyi şekilde kulübümüze hizmet edecek" diye konuştu.

