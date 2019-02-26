Göztepe'de Tamer Tuna imzayı attı

İZMİR, ()
Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçta 5 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşan Göztepe, Kemal Özdeş'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Tamer Tuna'yla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Takımla ilk antrenmanına bu akşam çıkacak Tuna, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'la iç sahada oynanacak maçta Göztepe'nin başında sahaya çıkacak. Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimini geçen sezon Göz-Göz'de yaşayıp takımı 49 puanla 6'ncı yapan Tamer Tuna'yla yollar sezon başında ayrılmıştı. İlk yarıda Sivasspor'u çalıştıran Tuna, bu anlaşmayla 9 ay sonra yuvaya döndü.
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