Göztepe'de tam kadro sevinci

Hafif sakatlıkları bulunan Umut ve Kobakhidze'nin antrenmana çıkmalarına veya oynamalarına engel bir durum yok. Sinan'ın ise cezası sona erdi. Teknik direktörlük kariyerine başladığı Elazığspor'a deplasmanda rakip olmaya hazırlanan Okan Buruk, tüm futbolcuların hazır duruma gelmesinden mutlu olduğunu söyledi.
Hafif sakatlıkları bulunan Umut ve Kobakhidze'nin antrenmana çıkmalarına veya oynamalarına engel bir durum yok. Sinan'ın ise cezası sona erdi. Teknik direktörlük kariyerine başladığı Elazığspor'a deplasmanda rakip olmaya hazırlanan Okan Buruk, tüm futbolcuların hazır duruma gelmesinden mutlu olduğunu söyledi.