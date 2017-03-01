Göztepe'de tam kadro sevinci

TFF 1'inci Lig'de bu hafta Elazığspor'a konuk olacak Göztepe, aylar sonra sahaya tam kadro çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon talihsiz sakatlıklar yaşayıp yalnız 4 lig maçında forma giyebilen, sol diz bağlarındaki sakatlık nedeniyle aralık ayından bu yana takımdan ayrı kalan Tanju, tamamen iyileşti. Gurbetçi sol bek geçen haftadan bu yana takımla çalışıyor.

Hafif sakatlıkları bulunan Umut ve Kobakhidze'nin antrenmana çıkmalarına veya oynamalarına engel bir durum yok. Sinan'ın ise cezası sona erdi. Teknik direktörlük kariyerine başladığı Elazığspor'a deplasmanda rakip olmaya hazırlanan Okan Buruk, tüm futbolcuların hazır duruma gelmesinden mutlu olduğunu söyledi.