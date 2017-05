Göztepe'de Süper Lig'e geri sayım

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nin son haftasında hiçbir iddiası bulunmayan Denizlispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp play off biletini cebine koyan Göztepe'de 14 yıl sonra Süper Lig için geri sayım başladı.

Sezonu 53 puanla 5'inci sırada tamamlayıp 4'üncü Boluspor'la yarı finalde eşleşen sarı kırmızılıların teknik direktörü Yılmaz Vural, İzmir'in hasretini dindireceklerini söyledi. En son 2010-11'de Bucaspor'un devler arenasında yer aldığını dile getiren Yılmaz Vural, şunları söyledi:

"Önce Boluspor'u elemek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Ardından final oynayacağız. Elbette kolay karşılaşmalara çıkmayacağız. Ancak İzmir yıllarca Süper Lig'de temsil edilememenin sıkıntısını yaşadı. Bu kente mutluluğu yaşatmak bizim boynumuzun borcu. Benim takımıma olan inancım tam."

Perşembe günü ilk maçı evlerinde oynayacaklarını hatırlatan Yılmaz Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarımızın boğucu desteği ile avantajlı skoru elimize geçirmek istiyoruz. Gol yemeden kazanmak çok önemli. Sezon boyuncu inişli çıkışlı bir grafik sergiledik. Ancak son haftalarda istediğimiz sonuçları aldık. Boluspor maçında çok daha iyi olmak zorundayız. Süper Lig'e yükselen Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'un yanına geleceğiz."

BAŞKAN SEPİL'DEN TEBRİK

Takımının en kötü gününde dahi futbolculara desteğini esirgemeyen Başkan Mehmet Sepil'de Denizli Atatürk Stadı'nda büyük sevinç yaşadı. Başkan Sepil, taraftarlarla birlikte bitiş düdüğünden sonra soyunma odasında takımı tebrik etti. Futbolcularına olan inancı yineleyen Mehmet Sepil, "Hepinizi kutluyorum. Ancak işimiz bitmedi. 3 final maçımız var. Mücadelemizi en üst düzeye çıkararak başaracağız" dedi.

VURAL YİNE PLAY OFF'TA

Teknik direktör Okan Buruk'un yerine 26'ncı hafta başında takımın başına getirilen Yılmaz Vural, geçen sezonun ardından bir kez daha play off heyecanı yaşayacak. Geçen yıl Adana Demirspor ile finale kadar yükselen ancak Aytemiz Alanyaspor engelini aşamayan Yılmaz Vural, bu defa Göztepe'yle mutlu sona ulaşacağını söyledi. Orduspor'la da 2013-14 sezonunda 1'inci Ligi'nde play off'a kalan Yılmaz Vural, yarı finalde Mersin İdmanyurdu'na elendi. Tecrübeli teknik adam 1'inci Ligi'nde en son 2005-06'da Antallaspor'u Süper Lig'e çıkarabildi.

GÖZTEPE MAZİYİ HATIRLADI

Süper Lig'de en son 2002-03 sezonunda mücadele eden Göztepe, 14 yıl sonra ilk kez devler arenasına dönmeye çok yaklaştı. Sarı kırmızılılar, play off'tan mutlu sona en son 1998-99 sezonunda ulaştı. O sezon eski adıyla Türkiye 2'nci Ligi'nde play off oynayan Göztepe, Antalya'daki baraj maçlarını kayıpsız geçerek adını bir üst lige yazdırmıştı. İzmir ekibi Antalya Atatürk Stadı'nda çıktığı müsakalarda Ankaraspor ve Batman Petrolspor'u eleyip finale çıktı. Finalde de Çaykur Rizespor'u tek golle geçen Göztepe, play off birincisi olup adını Süper Lig'e yazdırdı.

Göztepe, en son play off'unu ise 2013-14'te Spor Toto 2'nci Ligi'nde oynadı. O dönem Beyaz Grup'ta normal sezonu Giresunspor'un ardından 2'nci sırada tamamlayan Göztepe, baraj maçlarında çeyrek finalde Kartalspor'u eleyerek yarı finalde Hatayspor'un rakibi oldu. Hatayspor'a ilk karşılaşmada deplasmanda 2-0 kaybedip evinde rakibini 3-1'lik skorla mağlup eden sarı kırmızılılar deplasman golü yüzünden finale yükselemedi.

İÇERDE GALİP DIŞARIDA KAYIP

Göztepe, play off yarı finalinde eşleştiği Boluspor'u normal sezonda evinde 1-0 yenerken, deplasmanda isbe rakibine aynı skorla kaybetti. İlk devrede Boluspor ile Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar, Umut'un 90+1'inci dakikadaki penaltı golüyle 3 puanı kaptı. Göztepe, Bolu Atatürk Stadı'nda ise rakibine 90+4'üncü dakikada Akabueze'nin golüyle yenildi.

İki ekip arasındaki ilk maç 25 Mayıs Perşembe günü saat 21.30'da Bornova Stadı'nda oynanacak. Rövanş ise 29 Mayıs Pazartesi günü yine aynı saatte Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak. Tur atlayan takım 4 Haziran Pazartesi günü, Eskişehirspor-Giresunspor maçının galibiyle final oynayacak.