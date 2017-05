Göztepe'de Süper Lig'e çıkabilme hissine doğru

GÖZTEPE, 1'inci Ligi'nde cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor'la karşısında play off oynayacak skor aldığı takdirde 14 yıl sonra Süper Lig'e çıkabilme hissini, yakından hissedecek.

Son olarak 2002-2003'te devler arenasında yer alıp o sezon küme düşen sarı kırmızılı ekip, sonrasında 1'inci Ligi'nde 4 defa bir üst lig umuduyla yola çıkmasına rağmen amacına ulaşamadı. Süper Lig'in ardından 2003-04'te 1'inci Ligi'nden de düşen Göztepe, kabus dolu yıllar geçirip amatör kümeye kadar geriledikten sonra basamakları birer birer çıkıp 2011-12'de yeniden 1'inci Lig'de mücadele etmeye başladı. Ancak o sezonu da düş kırıklığı ile tamamlayan Göztepe, ligi 13'üncü basamakta bitirebildi.

2012-13'e iddialı hazırlanan Göztepe, en büyük hayal kırıklığını o yıl yaşadı. Şampiyonluk parolasıyla başladığı ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan Göztepe, 2'nci Lig'in yolunu tuttu. 2'nci Lig'de geçen kabus dolu 2 yıldan sonra 2015-16'da Mehmet Sepil başkanlığında 1'inci Lig'deki dördüncü sezonuna başlayan sarı kırmızılı ekip, çok büyük harcamalar yapmasına rağmen ligi 13'üncü sırada bitirdi. Göztepe, 1inci Lig'de beşinci defa yarışa başladığı bu sezon istikrarsız bir grafik çizmesine karşın son haftaya play off potasında girdi.

Cumartesi günü deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak sarı kırmızılı takım, hiçbir iddiası bulunmayan rakibinden 1 puan bile alsa, play off oynayarak Süper Lig'e doğru bir adım daha atabilecek.