Göztepe'de şok

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde düşmeme mücadelesi veren Elazığspor'a deplasmanda 5-2 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır darbe alan Göztepe'de alınan sonucun şoku yaşandı.

En son ligde 2012-13'te Çaykur Rizespor'a 5-1 yenilen sarı kırmızılılar, 5 sezon sonra kalesinde 5 gol birden gördü. Ligde 2'nci yarıda 12 puan kaybeden Göztepe, rakiplerini de sevindirdi. Teknik direktör Okan Buruk, alınan ağır mağlubiyetin sorumlusunun kendisi olduğunu belirterek taraftarından özür diledi. "Yumuşak futbol oynadık" diyen Okan Buruk, şöyle dedi:

"Şampiyonluğa oynayan takımın yememesi gereken goller yedik. Bize hiç yakışmadı. Sevenlerimizi çok üzdüğümüzün farkındayız. Öne geçtikten sonra avantajımızı hiç koruyamadık. Maçın ikinci yarısında skoru çevirmek için uğraştık ama başaramadık. Karamsarlığa kapılmıyoruz. Önümüzde 11 maç var ve bu yenilgiyi mutlaka telafi edeceğiz."

İkinci devrede aldığı sonuçlarla taraftarını tatmin etmeyen Göztepe, defansta da çöküşe geçerek oynadığı 7 karşılaşmada 14 gol yedi. Göztepe, maç başına kalesinde 2 gol görürken, rakip filelere ise 11 gol bırakabildi. Elazığspor müsabakasından mutlaka gerekli dersleri çıkaracaklarını ifade eden Okan Buruk, şunları söyledi:

"Savunma ve hücum anlamında çok daha dikkatli olacağız. Kalan maçların hepsi final niteliği taşıyor. Artık yolumuz kısaldı. Daha az hata yapmalıyız. Futbolcularımın ne kadar kaliteli olduğunu biliyorum."

Göztepe kalan 11 maçta Ümraniyespor, deplasmanda Eskişehirspor, Giresunspor, deplasmanda Boluspor, yine deplasmanda Bandırmaspor, Adana Demirspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor, deplasmanda Mersin İdmanyurdu, Samsunspor ve deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.