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Göztepe'de Sinan imzaya kaldı

TFF 1'inci Lig lideri Göztepe, zirve yarışındaki rakiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'la yollarını ayıran kanat ouncusu Sinan Özkan'la anlaştı. Tarafların ödeme planıyla ilgili küçük pürüzleri çözdükten sonra hafta sonuna kadar masaya...

Göztepe'de Sinan imzaya kaldı
TFF 1'inci Lig lideri Göztepe, zirve yarışındaki rakiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'la yollarını ayıran kanat ouncusu Sinan Özkan'la anlaştı.
Tarafların ödeme planıyla ilgili küçük pürüzleri çözdükten sonra hafta sonuna kadar masaya oturup 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Bu sezon Evkur Yeni Malatyaspor'da 14 lig, 2 de kupa maçında görev yapan 31 yaşındaki futbolcu 3 kez ağları havalandırdı.
Futbola Fransa'nın Saint Etienne takımında başlayan Sinan, ülkemizde Türk Telekomspor, Manisaspor, Giresunspor, Fethiyespor, Tokatspor, Elazığspor, Atiker Konyaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Aytemiz Alanyaspor'da da oynadı. Kariyerinde 198 TFF 1'inci Lig, 41 2'nci Lig ve 7 de Süper Lig maçına çıkan deneyimli oyuncu, kanatta görev yapmasına rağmen 44 gol attı.
Öte yandan Antalya kampını noktalayan Göztepe bugün İzmir'e döndü. Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarıya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "18 maçlık zor bir periyot bizi bekliyor. Zirvedeki takımların puanları birbirine çok yakın. Yarışın çok kızışacağı bir döneme gireceğiz. Bu nedenle hem mental hem de fiziksel açıdan güçlü olmalıyız. Kampta tüm bu hazırlıkları en iyi şekilde gerçekleştirdik" dedi. Buruk, Sinan'ın yanı sıra bir sol bek transferi yapacaklarını dile getirdi.  
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
Pazar günü evinde oynayacağı Denizlispor maçıyla TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının startını vermeye hazırlanan Göztepe'de karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Bornova Stadı'ndaki müsabakada bilet fiyatları VIP tribünü 70, numaralı tribün 37, maraton 20 ve kale arkası 15 TL olarak belirlendi. Sarı kırmızılı ekipte Togo Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na katılan orta saha oyuncusu Segbefia ile sakatlığı süren Tanju görev yapamayacak.  

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