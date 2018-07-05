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Göztepe'de sessiz bekleyiş

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - SPOR Toto Süper Lig'de geçen sezonki kadrosundan 7 isimle yollarını ayıran Göztepe, antrenmanların startını verip kamp dönemine başlamasına rağmen şimdiye kadar yalnız 2 takviye yapabildi. Günay Güvenç, Sabri...

Göztepe'de sessiz bekleyiş

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - SPOR Toto Süper Lig'de geçen sezonki kadrosundan 7 isimle yollarını ayıran Göztepe, antrenmanların startını verip kamp dönemine başlamasına rağmen şimdiye kadar yalnız 2 takviye yapabildi. Günay Güvenç, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin, Tanju Kayhan, Leo, Ömer Şişmanoğlu ve serbest kalıp 3 yıllığına toplam 24 milyon Euro ücretle Çin'e dönen Demba Ba'yla yollarını ayıran Göztepe, şimdiye kadar 1'inci Lig temsilcisi Elazığspor'dan orta saha Alpaslan Öztürk ve Alanyaspor'un Dünya Kupası'nda da boy gösteren Senegalli sağ beki Gassama'yla sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılarda takımla Erzurum kampına katılan Scarione, Ghilas, Gouffran, Rotman gibi isimlerin yeni sezonda kesin olarak kalıp kalmayacağı da belirsizliğini koruyor. 
Döviz kurlarında geçen yıla göre yaşanan artış, diğer kulüpler gibi Göztepe'yi de hem iç transferde sözleşmesi süren isimlerle yolları ayırmakta hem de yeni transfer yapmakta zorluyor. Demba Ba ve Ömer'in ayrılmasıyla özellikle hücum hattında elinde yalnız Ghilas kalan Göztepe, forveti ve defansı takviye edecek. İsimleri Göztepe'yle anılan Bursasporlu stoper Titi ve Trabzonsporlu golcü Rodallega'nın transferlerinde yeni gelişme yaşanmadı. Hollanda'daki ikinci etap kampına yeni transferlerle tam kadro girmeyi hedefleyen İzmir temsilcisinde teknik direktör Bayram Bektaş, Erzurum kampından, "Stoper eksiğimiz var. Görüşmelerimiz sürüyor. Forvet ve kanat bölgesinde de eksikliklerimiz mevcut. Hem bütçemize hem de takımımıza en uygunu seçmek için sabırlı davranıyoruz, bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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