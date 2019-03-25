Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Bakan Soylu Eyüpsultan'da Lahana Şöleni'nde konuştu
Yağlıdere Parkı'ndaki Lahana Şöleni siyasi...
CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ İÇİN YENİKAPI'DA TOPLANMALAR BAŞLADI
Yenikapı'da Cumhur İttifakı Miting hareketliliği

Göztepe'de Serdar formayı bırakmadı

Onur ATIŞ / İZMİR, () -  SPOR Toto Süper Lig'de milli maç arasının ardından kümede kalma yolunda evinde Akhisarspor'la çok kritik karşılaşmaya çıkacak Göztepe'de devre arasında takıma dahil olan kanat oyuncusu Serdar Gürler, formayı...

Göztepe'de Serdar formayı bırakmadı

Onur ATIŞ / İZMİR, () - 
SPOR Toto Süper Lig'de milli maç arasının ardından kümede kalma yolunda evinde Akhisarspor'la çok kritik karşılaşmaya çıkacak Göztepe'de devre arasında takıma dahil olan kanat oyuncusu Serdar Gürler, formayı bırakmadı. İspanya La Liga ekibi Huesca'dan 1.5 yıllığına kadroya dahil olan deneyimli futbolcu, 9 maçın 8'inde görev yapıp bankoların arasına girdi. Sadece deplasmanda 2-1 kaybedilen Kayserispor maçını kaçıran Serdar, toplam 622 dakika sahada kaldı.
Sürati ve tekniği ile dikkatleri üzerine çeken Serdar Gürler, son 4 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Göztepe formasını 3 kez de Ziraat Türkiye Kupası sınavında sırtına geçiren Serdar, 1 golle oynadı. Göztepe'nin yine ara dönemde Sporting Lizbon'dan transfer ettiği sol bek Agbenyenu ise tam istikrarı sağlayamadı. Toplam 5 maça çıkan Ganalı, ikinci yarıda sakatlıklardan kurtulamadı. Agbenyenu 5 maçta 406 dakika görev yapabildi.

FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328