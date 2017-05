Göztepe'de Sepil'in inancı tam

TFF 1'inci Lig'in son haftasında Denizlispor ile 1-1 berabere kalıp Play off yarı finalinde Boluspor'un rakibi olan Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi.

En sıkınıtılı dönemleri geride bıraktıklarını belirten Sepil, "Şu an hiç endişeli değilim. Çünkü nerede olduğumuz artık belli. Ben Süper Lig'e çıkmak için ciddi bir şansımız olduğuna inanıyorum. İyi bir futbolcu grubumuz, birikimli bir kadromuz var. Camiamızdaki herkes kupa için çok hevesli. İzmir'in yıllardır Süper Lig hasreti var. Baraj maçları İzmir ve Göztepe için büyük fırsat olacak" diye konuştu. Futbolcularının sezon boyunca çok eleştirildiğini ve baskı gördüğünü ifade eden Mehmet Sepil, "Futbolcularımız play off'a kalıp rahatladı. Son haftalarda maçlara çok iyi motive oldular. O havayı kalan 3 final maçında da devam ettireceğiz" cümlelerini kurdu.

Süper Lig'e çıkamamaları halinde ise yollarına devam edeceklerini belirten Sepil, "Ben başaracağımıza inanıyorum ama kaybetsek de çalışmalarımızı emin adımlarla sürdüreceğiz. Ayrıca lige yükselsek de yükselemesek de kadromuzu bozmayacağız. Yap-boz takımlarının başarılı olamadığını gördük. Şu anki mevcut oyuncu grubumuza belli takviyeler yapıp, her iki ligde de başarılı olabiliriz" dedi. İzmir'den yeteri kadar destek alamadıklarını da belirten Sepil, "Bu heyecanı kentimizde fazlasıyla yaşayamıyoruz. İzmir'de senelerdir aynı durum mevcut. Play off'a kalan rakiplerimiz Eskişehirspor, Giresunspor ve Boluspor'un yerel medyalarına bakarsak, herkes kenetlenmiş durumda. Ben Bornova Stadı'na herkesi bekliyorum" yorumunu yaptı.

PRİM 350 BİN TL

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Denizlispor müsabakasının ardından adını play off'a yazdıran futbolculara toplam 350 bin TL prim dağıtacaklarını açıkladı. Paranın oyunculara eşit olarak verileceğini dile getiren Sepil, "Prim sisteminde oynayanlar ile oynamayanlar farklı rakamlar alabiliyordu. Şimdi ise bu parayı herkese eşit vereceğiz. Çünkü takımımız öyle istedi. Kaptanlarımız Murat ve Halil yanıma gelip 'Başkanım para eşit dağılsın' dedi. Biz de öyle yaptık" diye konuştu. Sepil, Süper Lig'e çıkmaları durumunda yine takımı ödüllendireceğini açıkladı.

BİLET TÜKENDİ

TFF 1'inci Lig play off yarı finalinde perşembe günü saat 21.30'da Bornova Stadı'nda oynanacak maçta Boluspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de taraftar tribünleri tıklım tıklım dolduracak. Futbolseverlerin 35 TL'den satışa sunulan VIP tribünü, 10 TL'den satılan kapalı tribünü ve 5 TL olarak belirlenen maraton ile kale arkası tribün biletlerini çıkar çıkmaz tükettiği açıklandı. Başkan Mehmet Sepil, stada giremeyenler için şehrin belli noktalarında dev ekranların kurulacağını söyledi. Sepil, Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçtiklerini ve en kısa sürede bu konuda açıklama yapılacağını duyurdu.