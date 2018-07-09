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Göztepe'de Sepil'den çıkarma

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'de Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yarın takımın Erzurum kampına çıkarma yapacak. Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelecek olan Sepil, birkaç gün kampı yerinde takip ederek 12 Temmuz'da...

Göztepe'de Sepil'den çıkarma

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yarın takımın Erzurum kampına çıkarma yapacak. Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelecek olan Sepil, birkaç gün kampı yerinde takip ederek 12 Temmuz'da saat 17.30'da Alanyaspor'la oynanacak yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını da izleyecek.
Transferde şimdiye kadar Alanyaspor'dan sağ bek Gassama ve sol bek Berkan Emir ile Elazığspor'dan orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk'e imza attıran sarı-kırmızılılar, Velez Sarsfield takımından anlaşmaya vardığı 25 yaşındaki Arjantinli stoper Fausto Grillo'yu da İzmir'e getirdi. 
Sağlık kontrolünden geçecek Grillo, yarın kampa katılacak. Yeni transferlerden Berkan, kampta takımla çalışmalara başladı. Senegal Milli Takımı kadrosunda Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na ilk turda veda eden Gassama ise takıma haftaya Hollanda kampında dahil olacak. İç transferde şimdiye kadar 7 oyuncuyla yollarını ayıran Göztepe'de Başkan Sepil, takımdaki durumu belirsiz olan Kadu ve Ghilas'ın da kalacaklarını açıklamıştı. İzmir ekibi, transferde stoper, kanat oyuncusu alıp Demba Ba ile Ömer Şişmanoğlu'nun ayrıldığı forvete takviye yapacak.

(FOTOĞRAFLI)

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