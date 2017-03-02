Göztepe'de Segbefia formaya hasret

TFF 1'inci Lig takımı Göztepe'nin Togolu orta saha oyuncusu Prince Segbefia, sezonun ikinci yarısında formasını kaybetti. İlk yarıda sarı kırmızılıların orta saha yükünü çeken futbolcu, ikinci devrede ise sadece 3 maça çıktı.Son haftalarda bir tek Altınordu karşılaşmasında 90 dakika sahada kalan Segbefia, 11'de başladığı Balıkesirspor sınavında 59'uncu dakikada yerini Hakan Barış'a bıraktı. Geçen hafta 1-0 kazanılan Manisaspor müsabakasında ise 87'nci dakikada oyuna dahil olup 3 dakika sahada kalan 26 yaşındaki oyuncu, Afrika Uluslar Kupası'nda Togo Milli Takımı'na davet edildiği için ligdeki Denizlispor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor karşılaşmalarında da oynayamadı.Teknik Direktör Okan Buruk'un cumartesi günü oynanacak Elazığspor maçında Segbefia'yı yine yedek soyundurması bekleniyor. Orta alanı Gosso, Murat ve Hakan üçlüsünden oluşturan Buruk'un Segbefia'ya maçın gidişatına göre görev vereceği belirtildi. Sarı kırmızılı formayı 19 resmi maçta giyen Segbefia, 2 kez ağları sarsmayı başarmıştı. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Elazığ deplasmanından istedikleri sonucu alarak Süper Lig yarışında kaza yapmayacaklarını belirten Okan Buruk, "Zirve yarışındaki rakiplerimiz Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor da zorlu deplasmanlara çıkacak. Ancak biz kendi işimize bakacağız. Elazığspor'u yenerek yeniden Süper Lig potasına girmek istiyoruz" dedi.

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