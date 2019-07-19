Göztepe'de Schwaab iddiası 

Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar Galatasaray'dan golcü Eren Derdiyok, Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli, Menemenspor'dan stoper Veli Çetin ve Pendikspor'dan orta saha Bahadır Kırdaroğlu'nu renklerine bağlayan Göztepe'nin, Alman savunmacı Daniel Schwaab ile ilgilendiği ileri sürüldü. Geçen sezon Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında top koşturan 30 yaşındaki stoperin boşa çıktığı ve sarı-kırmızılı kurmayların Schwaab'la ilgili nabız yokladığı öğrenildi. Mutlaka savunmaya takviye yapmak isteyen teknik direktör Tamer Tuna'nın da deneyimli oyuncuya olumlu baktığı vurgulandı. Hollanda liginde 2018-2019 sezonunda 31 maçta PSV formasını giyen oyuncu istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Futbol yaşamına ülkesinin takımlarından Freiburg'da başlayan Schwaab, Bayer Leverkusen ve Stuttgart'ta da oynadı.

Diğer taraftan, Göztepe'nin, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında görev yapan 20 yaşındaki orta saha Hüseyin Bulut'la resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Bu sezon daha çok genç oyunculara yatırım yapan sarı-kırmızılılarda, Afyonkarahisar kampına götürülen 18 yaşındaki Ege Özkayımoğlu'na doğum gününde profesyonel sözleşme yapıldı. Tüm takımla doğum günü pastasını kesen genç forvet, 5 yıllık mukavele imzaladı. Kaptan Beto, kutlama sonrası takım arkadaşları tarafından pastaya bulanan Ege'nin saçlarını kazırken ortaya renkli görüntüler çıktı. Tam 9 yıldır sarı-kırmızılıların altyapısında forma giyen Ege, unutamayacağı bir gün yaşadığını söyledi.

Göztepe, kamptaki ilk hazırlık maçını yarın saat 18.00'de Eskişehirspor'la Afyon Zafer Stadı'nda oynayacak.



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