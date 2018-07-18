Göztepe'de Samed imzaladı, Scarione ayrılıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da yapacağı kampla sürdürecek olan Göztepe, geçen sezon 2'nci Lig'de Menemen Belediyespor forması giyen golcü Samed Ali Kaya ile resmen anlaştı.

Menemen'de gösterdiği başarılı performansla birçok Süper Lig ekibinin transfer etmek istediği genç forvet, sarı kırmızılı ekiple 3 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe'nin Samed Ali için Menemen Belediyespor'a 1.5 milyon TL'ye yakın bonservis bedeli ödediği öğrenildi. Kayserispor'da futbola başlayan Samed, Menemen Belediyespor'da çıktığı 34 lig maçında 25 gol attı.

Şu ana kadar Elazığspor'dan Alpaslan, Alanyaspor'dan Gassama ve Berkan'ı da transfer eden İzmir ekibinde, orta saha oyuncusu Oscar Scarione ise gözden çıkarıldı. Erzurum kampında bekleneni veremeyen Arjantinli oyuncuyla yol ayrımına gelindi. Maliyetinden dolayı yönetimin de elden çıkarmayı düşündüğü Scarione'nin Hollanda kampına götürülmeyeceği ve en kısa sürede deneyimli futbolcuyla yolların ayrılacağı bildirildi. Göztepe'de Yoan Gouffran'ın ise Erzurum kampında çok iyi performans gösterdiği ve Fransız futbolcunun takımda tutulacağı ifade edildi.

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