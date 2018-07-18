Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Göztepe'de Samed imzaladı, Scarione ayrılıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da yapacağı kampla sürdürecek olan Göztepe, geçen sezon 2'nci Lig'de Menemen Belediyespor forması giyen golcü Samed Ali Kaya ile resmen anlaştı.  Menemen'de...

Göztepe'de Samed imzaladı, Scarione ayrılıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da yapacağı kampla sürdürecek olan Göztepe, geçen sezon 2'nci Lig'de Menemen Belediyespor forması giyen golcü Samed Ali Kaya ile resmen anlaştı. 
Menemen'de gösterdiği başarılı performansla birçok Süper Lig ekibinin transfer etmek istediği genç forvet, sarı kırmızılı ekiple 3 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe'nin Samed Ali için Menemen Belediyespor'a 1.5 milyon TL'ye yakın bonservis bedeli ödediği öğrenildi. Kayserispor'da futbola başlayan Samed, Menemen Belediyespor'da çıktığı 34 lig maçında 25 gol attı. 
Şu ana kadar Elazığspor'dan Alpaslan, Alanyaspor'dan Gassama ve Berkan'ı da transfer eden İzmir ekibinde, orta saha oyuncusu Oscar Scarione ise gözden çıkarıldı. Erzurum kampında bekleneni veremeyen Arjantinli oyuncuyla yol ayrımına gelindi. Maliyetinden dolayı yönetimin de elden çıkarmayı düşündüğü Scarione'nin Hollanda kampına götürülmeyeceği ve en kısa sürede deneyimli futbolcuyla yolların ayrılacağı bildirildi. Göztepe'de Yoan Gouffran'ın ise Erzurum kampında çok iyi performans gösterdiği ve Fransız futbolcunun takımda tutulacağı ifade edildi. 

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325