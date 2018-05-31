Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

Göztepe'de operasyon sürecek

Onur ATIŞ / İZMİR, () - SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezona daha genç bir kadroyla girmek isteyen Göztepe'de Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin ve kaleci Günay Güvenç'le yolların ayrılmasının ardından gözler gönderilecekler listesinde yer...

Göztepe'de operasyon sürecek

Onur ATIŞ / İZMİR, () - SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezona daha genç bir kadroyla girmek isteyen Göztepe'de Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin ve kaleci Günay Güvenç'le yolların ayrılmasının ardından gözler gönderilecekler listesinde yer alan diğer oyunculara çevrildi. Sarı-kırmızılılı yönetimin, sözleşmeleri sürmesine rağmen takımda gelecekleri belirsiz olan Nabil Ghilas, Oscar Scarione ve Yoan Gouffran'la karşılıklı anlaşmanın yollarını arayacağı ifade edildi. Üç futbolcuyla en kısa sürede masaya oturup vedalaşmanın planlarını yapan Göztepe'nin yaşanan maliyet sıkıntıları yüzünden bir hayli ter dökeceği bildirildi. Ghilas'ın 2020, Scarione ve Gouffran'ın da 2019 yılına kadar sözleşmeleri bulunuyor. 
Göztepe yönetiminin bu oyuncularla anlaşma yolunu bulamaması halinde gelecek transfer tekliflerini de değerlendireceği vurgulandı. Önce mevcut kadrosunda düzenlemeye gitmeyi planlayan İzmir ekibinin, dış transfer politikasını da ona göre belirleyeceği kaydedildi. Artan döviz kuru yüzünden adımlarını sağlam atmak isteyen kurmayların özellikle yabancı transferinde bütçeyi sarsmadan hareket edeceği belirtildi. Göztepe ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalayan Bayram Bektaş'ın daha genç ve mücadeleci bir oyuncu ekibiyle çalışmak istemesi de iç transferde belirleyici rol oynadı. Göztepe'nin sözleşmesi sona eren oyunculardan sadece Leo Schwechlen ve Tanju'yu takımda tutmak istediği dile getirildi.  

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325