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Göztepe'de öncelik sol bek ve stoper

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferde ilk hedef olarak belirlediği golcü arayışlarına Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok'la sözleşme imzalayıp son veren Göztepe, sol bek ve stoper takviyesine öncelik verecek. Daha önce Hatayspor'dan...

Göztepe'de öncelik sol bek ve stoper
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferde ilk hedef olarak belirlediği golcü arayışlarına Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok'la sözleşme imzalayıp son veren Göztepe, sol bek ve stoper takviyesine öncelik verecek. Daha önce Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli, Menemenspor'dan stoper Veli Çetin, Pendikspor'dan sol kanat Batuhan Kırdaroğlu gibi alt liglerden isimlerle sözleşme imzalayan Göztepe, geçen sezon sorun yaşadığı bölgeler olan stoper ve sol bekte nokta takviyeler yapmak istiyor. 
Defansın solunda sakatlık problemleri yaşayan Traore ve kiralık olarak gelen Agbenyenu ile yollarını ayırıp Berkan'la nikah tazeleyen Göztepe, listesindeki Galatasaraylı Ömer Bayram'ı bekliyor. İzmir temsilcisi, stoper ve sol bek sorununu çözdükten sonra listesindeki diğer transferlere yönelecek. Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, en az 7 transfer yapacaklarını açıklamıştı. Urla'daki çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekipte Afyonkarahisar'a alınan ilk etap kampı yarın başlayacak.
GASSAMA FİNALDE
Göztepeli Lamine Gassama'nın forma giydiği Senegal Milli Takımı, Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükseldi. Senegal, Gassama'nın ilk 11'de başlayıp 110 dakika forma giydiği uzatmaya giden yarı final maçında Tunus'u 1-0 mağlup etti. Gassamalı Senegal, 19 Temmuz Cuma günü Cezayir'le oynanacak finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.

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