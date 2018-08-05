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Göztepe'de öncelik savunma oldu

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'de sezona gelecek hafta evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla başlayacak Göztepe, transfer dönemini yoğun geçirirken, en fazla değişimi savunmada yaptı.  Sarı-kırmızılılar...

Göztepe'de öncelik savunma oldu

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de sezona gelecek hafta evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla başlayacak Göztepe, transfer dönemini yoğun geçirirken, en fazla değişimi savunmada yaptı. 
Sarı-kırmızılılar kale dahil defansın her bölgesine takviye gerçekleştirdi. Geçen sezon Portekizli eldiven Beto'nun ardından ikinci kaleci olan Günay'la yollar ayrıldı. İzmir ekibi, Günay'ın yerine kalesini altyapısında yetiştirdiği Göktuğ Bakırbaş'a emanet etti. Sarı-kırmızılılar defans hattında görev yapan sağ bekler Sabri ve Tanju ile stoperler Leo ve Kosanovic'le de vedalaştı. Sağ beke Alanyaspor'dan Gassama'yı monte eden Göztepe, sol bekte Adama Traore'nin alternatifi olarak yine Alanyaspor'dan Berkan'ı renklerine bağladı. 
İzmir ekibi defansın göbeğine de iki ismi getirdi. Elinde Hakan Çinemre, Wallace ve Kadu da bulunan Göztepe, ilk olarak Arjantin'in Velez takımında görev yapan Grillo'ya imza attırdı. Ardından stoper arayışlarını sonlandırmayan Göztepe, geçen sene de peşinde olduğu Titi'yi aldı. Bursaspor'dan ayrılıp İzmir'e gelen Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolünden geçti. Titi'nin en geç pazartesi günü resmi sözleşmeye imza atacağı açıklandı. Sarı-kırmızılılar sol dizinden sakatlık geçirip, ülkesi Brezilya'da ameliyat olan ve takımla henüz çalışmalara başlayamayan Kadu'yu takımda tuttu. Deneyimli futbolcuya yeni bir sözleşme yapıldı. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın sağ bekte Gassama'nın alternatifi bulunmamasından dolayı kanatlarda oynayan Tayfur'u o bölgeye çekebileceği belirtildi. 

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