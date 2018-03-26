Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü

Göztepe'de Ömer sahalara dönemedi

Onur ATIŞ / İZMİR, () -  SPOR Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe'de golcü Ömer Şişmanoğlu bir türlü sahalara dönemedi. Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'tan transfer edilen deneyimli forvet,...

Göztepe'de Ömer sahalara dönemedi

Onur ATIŞ / İZMİR, () -  SPOR Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe'de golcü Ömer Şişmanoğlu bir türlü sahalara dönemedi.
Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'tan transfer edilen deneyimli forvet, ilk 7 hafta yaşadığı stres kırığı yüzünden takımdan ayrı kaldı. Sarı-kırmızılılı formayı ilk kez 8'inci haftada Antalyaspor deplasmanında 4 dakika giyen ve 1 de gol atan Ömer, sadece 6 maç görev yapabildi. Bu sezon hiç 11'e giremeyen Ömer Şişmanoğlu, ikinci yarıda bu kez de dizinden sakatlık geçirdi. 
Ligin 19'uncu haftasında Bornova Stadı'nda oynanan Kayserispor karşılaşmasında yalnızca 1 dakika süre alan Ömer, 8 haftadır takımdan uzak. Henüz tam sakatlığını atlatamayan Ömer'in düz koşulara başladığı ancak oyuncunun tam olarak toparlanmasının zaman alacağı bildirildi. Büyük talihsizlikler yaşayan Ömer'i sezon sonununa kadar yetiştirmeye çalışan sağlık kurulunun tedaviyi hızlandırdığı belirtildi. Ömer'den yararlanamayan Göztepe'nin 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki forvet için ne karar alacağı da merak konusu oldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314