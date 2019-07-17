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Göztepe'de Muritala bilmecesi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Afyonkarahisar'daki kampına başlayan Göztepe'de altyapıdan A takıma alınan 19 yaşındaki Nijeryalı forvet Yunusa Owolabi Muritala'nın kampa götürülmemesi taraftarlarda...

Göztepe'de Muritala bilmecesi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Afyonkarahisar'daki kampına başlayan Göztepe'de altyapıdan A takıma alınan 19 yaşındaki Nijeryalı forvet Yunusa Owolabi Muritala'nın kampa götürülmemesi taraftarlarda merak uyandırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Nijerya'dan geçen yıl ekim ayında geldiği Göztepe'de U21 Ligi'nde 19 maça çıkıp 13 gol atan yıldız adayının kampa götürülmemesini sorguladı. Üst adalesindeki yırtık nedeniyle 4 haftadır tedavi gören Muritala'nın Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde tedavi için bırakıldığı, ikinci etap kampında takıma katılacağı öğrenildi. Muritala'yla henüz profesyonel sözleşme imzalanmadı.
Kulüp bulmaları istenen Grillo ve Ngando'yu da İzmir'de bırakan sarı-kırmızılılarda Muritala gibi tedavileri devam eden Hakan Çinemre ve Atakan ise kamp kadrosunda yer aldı. Kamp kadrosunda Beto, Göktuğ, Yalçın, Batuhan, Reis, Arda, Eren Bilen, Eren Derdiyok, Serdar, Veli, Yasin, Berkan, Castro, Murat Paluli, Deniz Kadah, Titi, Poko, Jerome, Hakan, Alpaslan, Atakan, Hüseyin Akça, Yusuf Talum, Ege, Samed Ali ve Halil bulunuyor. Göztepe, kamptaki ilk gün Alpaslan'ın 26. doğum gününü kutlarken tecrübeli futbolcu arkadaşlarının pasta şakasından nasibini aldı.

(FOTOĞRAFLI)

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