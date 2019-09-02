Göztepe'de Mossoro imzaladı, Napoleoni bekleniyor 

Süper Lig'in ilk 3 haftasında galibiyetle tanışamayıp milli maçlar için verilen araya düşme hattında giren Göztepe, transfer sezonunun son gününde Medipol Başakşehir'den orta saha Marcio Mossoro'yu kadrosuna dahil etti.Başakşehir'den Soner Aydoğdu ve Mossoro'nun transferini bitiren İzmir ekibi aynı takımdan İtalyan golcü Stefano Napoleoni'yi de kente getirdi. Sağlık kontrolünden geçecek oyuncunun akşam saatlerinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.