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Göztepe'de Mehmet ayrılıyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, sol bek Mehmet Erdem Uğurlu ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılarda ilk yarının son haftalarında kadroya girmekte zorlanan tecrübeli futbolcunun Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile...

Göztepe'de Mehmet ayrılıyor
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, sol bek Mehmet Erdem Uğurlu ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılılarda ilk yarının son haftalarında kadroya girmekte zorlanan tecrübeli futbolcunun Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk'a oynayabileceği bir ekibe gitmek istediğini ileten Mehmet'in yönetimle de görüşerek bonservisinde kolaylık talep ettiği ifade edildi.
Sarı kırmızılılara 2014-15 sezonunun ikinci yarısında Ankaragücü'nden transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, 56 resmi maçta sahaya çıkıp 5 gol attı. Sol bek arayışlarını sürdüren İzmir ekibi Adanaspor'dan Canberk, Herenween'den Caner ve Rot Weiss Ahlen'den Nurettin'le temasta.

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