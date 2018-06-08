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Göztepe'de Leo ve Tanju gitti

Onur ATIŞ / İZMİR, () - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Önceki günlerde sağ bek Sabri Sarıoğlu, kaleci Günay ve takım kaptanı da olan ön libero Selçuk Şahin'le vedalaşan sarı-kırmızılılar,...

Göztepe'de Leo ve Tanju gitti

Onur ATIŞ / İZMİR, () - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Önceki günlerde sağ bek Sabri Sarıoğlu, kaleci Günay ve takım kaptanı da olan ön libero Selçuk Şahin'le vedalaşan sarı-kırmızılılar, sözleşmeleri biten Leo Schwechlen ve Tanju Kayhan'la yollarını ayırdı. Yönetimin Sabri gibi defansın sağında görev yapan Tanju'ya yeni bir kontrat önerdiği ancak deneyimli futbolcunun kabul etmediği bildirildi. Tanju'nun Süper Lig ekipleriyle görüşmelere başladığı ifade edildi. Geçen yıl defansın jokeri olan Leo'ya ise takımda yabancı futbolcuların fazla olmasından dolayı yol gözüktü. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın sol bekte Traore’nin de bulunması nedeniyle yönetime, "Aynı bölgede iki yabancıya gerek yok" raporunu verdiği bildirildi.
Yönetim, Bektaş'ın isteği üzerine oyuncusuyla ipleri kopardı. Göztepe'ye 2016-17 sezonunda 1'inci  Lig'deyken transfer olan ikili 2 sene boyunca istikrarlı bir şekilde forma giydi. Göztepe'ye Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Anorthosis'ten gelen Fransız Leo, 60 resmi maçta formayı terletti. Zaman zaman stoperde de görev alan 29 yaşındaki futbolcu 1 kez ağları sarstı. Leo, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Türkiye'de daha önce Beşiktaş'ta oynayan, Avusturya'nın Strum Graz takımından alınan Tanju da toplam 36 müsabakada boy gösterdi. Şu ana kadar Sabri'yle birlikte 3 defans oyuncusunu gönderen İzmir ekibinde geçen sezon Standard Liege'den kiralanan Kosanovic ve dizinden ameliyat olan Kadu'nun da durumları belirsiz. Göztepe'de golcü Demba Ba da takımdan ayrılıp rekor ücretle Çin'e dönmüştü.

(FOTOĞRAFLI)

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