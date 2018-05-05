Göztepe'de Leo kalacak

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de pazartesi günü evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de kaleci Beto'nun ardından defans oyuncusu Leo Schwechlen'in de takımda kalacağı belirtildi. Portekizli eldivenle 2 yıllık sözleşme imzalayıp gelecek sezonun ilk temelini atan sarı-kırmızılıların stoper ve sol bekte görev yapan Leo'yu bırakmak istemediği öğrenildi. Fransız futbolcunun da kariyerine Göztepe'de devam etmeyi çok istediği, tarafların Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından mukavele uzatacakları bildirildi.

Göztepe'ye 2016-17 sezonunda Kırbıs Rum Kesimi ekibi Anorthosis'ten gelen 28 yaşındaki oyuncu, 1. Lig'de Play-Off'larla birlikte 36 maça çıkarak istikrarlı bir tablo ortaya koydu. Göztepe'de şampiyonluk yaşayan Leo, Süper Lig'de ilk başlarda yedek kulübesine mahkum olsa da ilerleyen haftalarda Teknik Direktör Tamer Tuna'nın jokeri konumuna geldi. Bu sezon 19 müsabakada boy gösteren Leo, taraftarın da beğenisi kazandı. Beto ve Leo hamleleriyle iç transfere başlayan İzmir ekibinde masaya oturalacak ilk isim Demba Ba olacak.