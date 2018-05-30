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Göztepe'de kombinelere indirim

İZMİR, () Göztepe yönetimi taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanan yeni sezon kombine kart bilet fiyatlarında indirime gitti.  Resmi siteden yapılan açıklamada maraton tribününün 625 TL, numaralı tribününün bin 230 TL ve numaralı...

Göztepe'de kombinelere indirim

İZMİR, ()

Göztepe yönetimi taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanan yeni sezon kombine kart bilet fiyatlarında indirime gitti. 
Resmi siteden yapılan açıklamada maraton tribününün 625 TL, numaralı tribününün bin 230 TL ve numaralı tribün çocuk kombine biletinin de yine 625 TL'den satışa çıktığı bildirildi. 2 bin 790 TL olarak belirlenen VIP tribününün ise fiyatı değişmedi. 
Öte fiyat değişikliğinden önce kombinesini yenilemiş olan taraftarların Passolig kartlarına farkların iade edileceği de vurgulandı.     
 

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