Göztepe'de kombine isyanı büyüyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında 94 yıllık tarihinde ilk kez kendi stadına kavuşmak için gün sayan Göztepe'de taraftarın geçen cuma günü açıklanan kombine bilet fiyatlarına tepkisi devam ediyor.

Sezonun ikinci yarısında kulübün yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde geçerli olacak kombineler için tek devrelik 250 ile 2 bin 750 TL arasında değişen fiyatlar belirlenirken taraftarlar özellikle maraton kombine fiyatlarına isyan ediyor.

Yönetim, maraton tribünü kategorilere ayırıp 700, 800 ve 900 TL'lik yarım sezonluk kombine bedeli açıklarken taraftarlar bu fiyatlara iç sahadaki son Yeni Malatyaspor maçında, "Maraton çok ucuz 5 bin lira yapsana" ve "Müşteri değiliz Göztepeliyiz" tezahüratlarıyla tepki gösterdi. Sarı-kırmızılıların kombine tepkisi sosyal medyada da sürdü. Göztepeli taraftarların sosyal medyadaki tüm sayfaları, maraton tribünün kategorilere ayrılmamasını, tek fiyat politikası uygulanıp yarım devrelik kombinelerin 500 TL'den satılmasını talep etti.

STADI YILDIRIM TEFTİŞ EDECEK

Göztepe'nin yeni stadının temelini 2 yıl önce 9 Eylül 2017'de atan Eski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, perşembe günü inşaatta incelemelerde bulunacak. Ocak 2014'te yapılan ilk ihalesi açılan davalar nedeniyle iptal olduktan sonra ikinci ihalesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 14 Haziran 2017'de 218 milyon 900 bin TL bedelle yapılan stadın açılışının Göztepe'nin Süper Lig'de Beşiktaş'la oynayacağı ikinci yarının ilk iç saha maçında yapılması planlıyor. Yıllardır stat sıkıntısı çeken İzmir'de kentin tek Süper Lig temsilcisinin hasretine son verecek Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Türkiye'de ilkleri bünyesinde barındıracak. Çatısında halka açık yürüyüş parkuru bulunacak stat, otoparkı, ticari alanları ve meydanıyla 7 gün 24 saat yaşayacak bir merkez olacak.