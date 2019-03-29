Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

Göztepe'de kayıp Tangocu 

Onur ATIŞ / İZMİR, () -  SPOR Toto Süper Lig'de milli aranın ardından evinde Akhisarspor'la kümede kalma yolunda çok kritik maça çıkacak Göztepe'de stoper Fausto Grillo'nun varlığı unutuldu. Sezon başında Arjantin Premier Lig takımlarından...

Göztepe'de kayıp Tangocu 

Onur ATIŞ / İZMİR, () - 

SPOR Toto Süper Lig'de milli aranın ardından evinde Akhisarspor'la kümede kalma yolunda çok kritik maça çıkacak Göztepe'de stoper Fausto Grillo'nun varlığı unutuldu. Sezon başında Arjantin Premier Lig takımlarından Velez Sarsfield'den transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon hiçbir Süper Lig maçında görev almadı. Ligde 1 dakika bile oynayamayan, sadece 5 Ziraat Türkiye Kupası ve hazırlık maçlarında sarı-kırmızılı formayı giyen deneyimli defans oyuncusu, kulüpte sezon başından bu yana görev yapan 3 teknik direktör, Bayram Bektaş, Kemal Özdeş ve Tamer Tuna tarafından tercih edilmedi. 
Yabancı sayısı kuralının çok tartışıldığı Türk futbolunda bir köşede kalan Grillo'nun Göztepe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi sürüyor. Grillo'nun yanı sıra Göztepe yüksek ücretler ödediği Ghilas, Gouffran, Ngando ve Kadu'dan da bu sezon istikrarlı bir şekilde verim alamadı. İlk yarıda lisansı askıya alınan Ghilas şu ana kadar 7, Kadu 6, Ngando 10, Gouffran da 11 lig maçına çıktı. Ghilas sadece 2 maçta 11'de forma giyerken 172 dakika sahada kalıp 1 gol attı. Kadu 5 Süper Lig müsabakasına 11'de başladı, Gouffran da 4 kez seremonide yer aldı. Ngando'nun ise ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşma bulunmuyor.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328