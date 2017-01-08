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Göztepe'de karar günü

TFF 1'inci Lig takımı Göztepe Ara transferde şu ana dek sadece İsviçre'nin FC Will takımından orta saha oyuncusu Murat Akın'ı kadrosuna dahil etti.  Sarı kırımızılı takım Medipol Başakşehir'den Alparslan, Adanaspor'dan Canberk,...

Göztepe'de karar günü
TFF 1'inci Lig takımı Göztepe Ara transferde şu ana dek sadece İsviçre'nin FC Will takımından orta saha oyuncusu Murat Akın'ı kadrosuna dahil etti. 
Sarı kırımızılı takım Medipol Başakşehir'den Alparslan, Adanaspor'dan Canberk, Herenween'den Caner ve Rot Weiss Ahlen'den Nurettin'i listesine alan yönetim en geç salı günü sol bek transferini bitireceği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un Alparslan'a öncelik verdiği belirtilirken, yarın Başkan Mehmet Sepil'in Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile İstanbul'da bir araya geleceği vurgulandı. 
Başkan Sepil'in Göksel Gümüşdağ ile yapacağı görüşmede hem Alparslan'ın transferini bitirmeye çalışacağı, hem de takımda kiralık oynayan stoper Gençer'in bonservisini almak için teklifte bulunacağı belirtildi.
Teknik direktör Okan Buruk gelecek hafta Denizlispor ile oynanacak ikinci yarının ilk müsabakasına kadar tüm takviyelerin tamamlanacağını söyledi. Sol bekin yanı sıra yabancı bir kanat oyuncusuna da ihtiyaç duyduğunu söyleyen Buruk, "11 Ocak'ta Antalya kampını noktalıyoruz. Transferlerden birinin o tarihe kadar Antalya kampına dahil olmasını bekliyorum" diye konuştu.  

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