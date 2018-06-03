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Göztepe'de Kadu bilmecesi

Onur ATIŞ / İZMİR, () GELECEK sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen, iç ve dış transferde çalışmalarını yoğunlaştıran Süper Lig ekibi Göztepe, gözünü stoperi Kadu'ya çevirdi. Sezon ortasında sol dizinden sakatlanıp ülkesi...

Göztepe'de Kadu bilmecesi

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

GELECEK sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen, iç ve dış transferde çalışmalarını yoğunlaştıran Süper Lig ekibi Göztepe, gözünü stoperi Kadu'ya çevirdi. Sezon ortasında sol dizinden sakatlanıp ülkesi Brezilya'da ameliyat olan deneyimli stoperin hızla iyileştiği ifade edilirken, yönetimin sözleşmesi otomatikman 1 yıl uzayan Kadu'yu bırakmak istemediği bildirildi. Geçirdiği operasyonun ardından ülkesinden dönüp Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışan Kadu'nun durumunu yakından takip eden kurmayların, oyuncuyu ameliyat eden doktorundan geniş çapta rapor istediği bildirildi. Kadu'nun raporunu bekleyen Başkan Mehmet Sepil'in olumsuz bir haber gelmesi halinde 32 yaşındaki defans oyuncusunun sözleşmesini feshedeceği bildirildi. Ancak Kadu'nun tedavi sürecenin olumlu gittiği açıklandı.
Geçen sezon başında Brezilya'nın Ponte Preta takımından transfer edilen ve gösterdiği başarılı performansla beğeni toplayan tecrübeli stoper 20 Süper Lig karşılaşmasında boy gösterip 1 de gol attı. Sağ beki Sabri ile yollarını ayıran Göz-Göz'de kiralık olarak top koşturan stoper Kosanovic'in de durumu yakın zaman netleşecek. Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve kulübü Standard Liege dönen Sırp oyuncuyla ilgili son kararı teknik direktör Bayram Bektaş verecek. Yine defansta görev yapan sağ bek Tanju ile stoper Leo Schwechlen'in de sözleşmeleri sona erdi. Göz-Göz'ün iki oyuncuyu bırakmak istemediği vurgulandı. Defansın sağında oynayan Gençlerbirliğili Ahmet Oğuz'la söz kesen İzmir ekibi, Kadu, Tanju, Kosanovic ve Leo'nun durumuna göre savunmaya takviye gerçekleştirecek.

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