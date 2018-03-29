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Göztepe'de kadro değişiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında pazar günü Bornova Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe'de cezalı oyuncuların takıma dönmesiyle taşlar yerinden oynayacak.  Sarı-kırmızılılarda önceki hafta...

Göztepe'de kadro değişiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında pazar günü Bornova Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe'de cezalı oyuncuların takıma dönmesiyle taşlar yerinden oynayacak. 
Sarı-kırmızılılarda önceki hafta cezaları yüzünden görev yapamayan orta saha oyuncuları Selçuk ile Poko'nun Kasımpaşa müsabakasında yeniden formalarına kavuşacağı bildirildi. Teknik direktör Tamer Tuna'nın iki futbolcuyu 11'de görevlendireceği öğrenilirken, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sahada olan Sabri ve Rotman'ı ise yedek kulübesine çekeceği ifade edildi. Sakatlığından dolayı sezonu kapatan stoper Kadu'dan da yararlanamayacak olan Tuna'nın savunmanın göbeğinde Reis-Leo ikilisine forma vereceği vurgulandı. 
Göztepe'de orta sahadan görev yapan Oscar Scarione ise adeta unutuldu. Sezon başında sarı-kırmızılıların en önemli kozlarından biri olan Arjantinli futbolcu, ilk 10 hafta sürekli forma giyerken ardından yedek kulübesine mahkum oldu. Tuna, Selçuk ve Poko ikilisinin cezalı olduğu haftada bile Scarione'yi kadroda tercih etmedi. Deneyimli futbolcu ikinci yarıda toplam 3 maçta oynayıp 50 dakika sahada kaldı. Scarione, ilk yarıda 2-2 biten Fenerbahçe ve 3-2 kazanılan Gençlerbirliği karşılaşmalarında gol sevinci yaşamıştı. Göztepe ile 1 sene daha anlaşması bulunan Scarione'nin geleceği de belirsiz. Oyuncuyla sezon sonu masaya oturulacak ve anlaşma sağlanırsa yollar ayrılacak. 
 

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