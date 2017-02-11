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Göztepe'de Jahovic'ten gol sözü

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde pazartesi günü konuk edeceği Balıkesirspor'u yenerek şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Göztepe'nin en büyük kozu Adis Jahovic, gol sözü verdi. Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Denizlispor, Gaziantep...

Göztepe'de Jahovic'ten gol sözü
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde pazartesi günü konuk edeceği Balıkesirspor'u yenerek şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Göztepe'nin en büyük kozu Adis Jahovic, gol sözü verdi.
Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Denizlispor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Altınordu'yu boş geçmeyerek üst üste 5 maçta ağları sarsan Makedon futbolcunun teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşlarına Balıkesirspor karşılaşmasında da gol atacağını belirtti. Sarı kırmızılı takım, gol krallığında 12 golle Bolusporlu Poepon ile zirvede yer alan Jahovic'in ağları sarstığı maçlarda bir tek Denizlispor'a mağlup oldu.
Öte yandan Okan Buruk'un Balıkesir maçında hücum hattını Halil, Kobakhidze ve Jahovic üçlüsüyle oluşturması beklenirken, cezalı stoperler Schwechlen ve Gençer'in yokluğunda Emrecan-Lokman ikilise görev vereceği bildirildi. Göztepe'nin rakibi Balıkesirspor'un golcüsü Bekamenga da ligde 11 gol atmayı başardı.

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