Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu: 37 gözaltı kararı
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu : 37...
Fitch, PPK öncesi dolar 3.82, euro 4.08 liranın üzerinde
Dolar güne yine artışla başladı
İstanbul emniyetinde il içi atamalar, işte yeni görev yerleri
İstanbul emniyetinde yer yerinden oynadı
Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi
Milletvekili kendisini kürsüye kelepçeledi

Göztepe'de Jahovic golleriyle tarih yazdı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe'nin Makedon yıldızı Adis Jahovic, golleriyle kulüp tarihine geçti. Sezon başında Rusya'nın Samara takımından transfer edilen Jahovic, forma giydiği 14 maçta rakip...

Göztepe'de Jahovic golleriyle tarih yazdı
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe'nin Makedon yıldızı Adis Jahovic, golleriyle kulüp tarihine geçti.
Sezon başında Rusya'nın Samara takımından transfer edilen Jahovic, forma giydiği 14 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırarak sarı kırmızılı ekibin profesyonel liglerdeki en skorer yabancısı oldu. Henüz ligin 17'nci haftasında 10 gole ulaşan tecrübeli santrfor, 1969-1970 sezonunda sarı kırmızılı formayla 9 gol atan Danimarkalı John Nielsen'i geride bıraktı. Nielsen'in 47 yıllık rekorunu eline geçiren Makedon yıldız, bu sezon Şanlıurfaspor, Manisaspor, Ümraniyespor, Eskişehirspor (2), Giresunspor, Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor, Samsunspor ve Denizlispor müsabakalarında ağları sarstı.
XGöztepe'de 1999-2000 sezonunda forma giyen Güney Afrikalı Pollen Ndlanya ve mevcut kadroda yer alan Hollandalı Leroy George'un 7'şer golü bulunurken, 2011-2012 sezonunda top koşturan Güney Afrikalı santrfor Bradley Grobler da 6 defa rakip fileleri havalandırdı. Göztepe'nin amatör kümede mücadele ettiği 2007-2008 sezonunda 26 gol kaydeden Brezilyalı Sergio Oliveria, profesyonel kategoride olmadığı için değerlendirmeye alınmadı.
Sosyal medyada Jahovic'e övgüler yağdıran sarı kırmızılı taraftarlar, oyuncudan bu sezon gol krallığı beklediklerini dile getirdiler. Tribünlerin sevgilisi olan Makedon yıldız, pazar günü oynanacak Büyükşehir Gaziantep maçında da takımının en büyük gol umudu olacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55