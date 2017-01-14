Göztepe'de hedef 3 puan

TRT Spor'dan yayınlanacak karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 70 TL, numaralı tribün 37 TL, maraton tribün 20 TL ve kale arkası 15 TL olarak belirlendi. Denizlispor'u yenerek liderlik koltuğunu bırakmayacaklarını belirten Göztepe teknik direktörü Okan Buruk, "Taraftarımızın desteği ile ikinci yarıya galibiyetle başlayacağız" dedi. Denizlispor'u çalıştıran Ali Tandoğan ise takımına güvendiğini belirterek, "Zor bir deplasmana çıkıyoruz ancak istediğimizi alacağız" diye konuştu..
TRT Spor'dan yayınlanacak karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 70 TL, numaralı tribün 37 TL, maraton tribün 20 TL ve kale arkası 15 TL olarak belirlendi. Denizlispor'u yenerek liderlik koltuğunu bırakmayacaklarını belirten Göztepe teknik direktörü Okan Buruk, "Taraftarımızın desteği ile ikinci yarıya galibiyetle başlayacağız" dedi. Denizlispor'u çalıştıran Ali Tandoğan ise takımına güvendiğini belirterek, "Zor bir deplasmana çıkıyoruz ancak istediğimizi alacağız" diye konuştu..