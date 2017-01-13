Göztepe'de hedef 3 puan

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında pazar günü evinde Denizlispor'la karşılaşacak lider Göztepe, rakibi ile İzmir'de oynadığı son 7 müsabakada galip gelemedi. Son olarak 29 Ekim 1992 yılında yeşil siyahlıları Alsancak Stadı'nda 1-0 mağlup etmeyi başaran Göztepe o tarihten sonra sahasında 4 mağlubiyet, 3 de beraberlik elde etti. Rakip filelere 7 gol bırakan Göztepe, kalesinde ise 12 gol görerek Denizlispor'a karşı kötü bir performans ortaya koydu.Göztepe, son 10 Denizli derbisinde ise sadece 1 kez kazandı. Geçen sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 2-1 yenen Göztepe, bu derbilerde 5 yenilgi ve 4 de beraberlik aldı. Bu sezon iç sahada yenilgi yüzü görmeyen sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, şampiyonluk yolunda kayıp yaşamayacaklarını söyledi. Denizlispor'un deplasmanlarda başarıyı sonuçlar aldığını hatırlatan Buruk, "Taraftarımızın desteği ile seriyi sürdüreceğiz" dedi.YENİLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAKGöztepe'nin ara transferde kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Murat ve Kobakhidze ile forvet Sinan pazar günü Denizlispor karşısında ilk kez taraftarın huzuruna çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk'un Togo Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na giden Segbefia'nın yokluğunda orta alanda Murat'ı görevlendireceği, sağ kanatta ise Kobakhidze'ye şans vereceği belirtildi. Sinan'ı yedek bekleteceği öğrenilen Buruk'un prensipte anlaşılan Adanasporlu sol bek Canberk'i de kadroya alması bekleniyor.