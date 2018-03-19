Göztepe'de hava pozitif



Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de geriye düştüğü maçta Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, bardağın dolu tarafına bakıyor.

Üst sıralardaki rakipleri Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor'un yenildiği haftada Aytemiz Alanyaspor'dan puanla ayrılan sarı-kırmızılıların 5'inci sıradaki Trabzonspor'la arasında 2, 6'ncı Kayserispor'la da sadece 1 puan kaldı.

Teknik direktör Tamer Tuna, alınan beraberliğin kazanç olabileceğini belirterek, "Elbet sahaya kazanmak için çıkmıştık. Ancak elde ettiğimiz 1 puan da ligin gidişatına göre bize avantaj sağlayabilir" dedi.

Alanya'da ilk yarıda etkili futbol ortaya koyamadıklarını anlatan genç teknik adam, "İlk devreye topa sahip olarak, orta sahada oyun kurarak başlamak istemiştik. Bunu gerçekleştiremedik. İkinci yarıda ise oyun anlamında doğruları yaptık. Doğrularımızı ve zaaflarımızı görme açısından Alanyaspor karşılaşması bizim için iyi oldu" yorumunu yaptı.

Kalan 8 maçın 5'ini evlerinde oynayacaklarını hatırlatan Tamer Tuna, "Eğer iç sahada iyi skorlar alırsak Süper Lig'i istediğimiz bir şekilde bitirebileceğimize inanıyorum. Bu avantajımızı iyi değerlendirmeliyiz. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hepimiz çok istiyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirecek kalitedeyiz" açıklamasını yaptı.

SERİ 6 MAÇA ÇIKTI

Göztepe, Alanyaspor beraberliği ile son 6 deplasman sınavını da kazanamadan bitirdi. Son olarak ilk yarıda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Göztepe, üst üste Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarını kazanamadı. Göztepe, Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarından beraberlikle ayrılırken, diğer maçlarda puan almayı başaramadı. İzmir ekibi milli maç arasının ardından Bornova Stadı'nda Kasımpaşa'yı misafir edecek.

BETO İSYAN ETTİ

Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto, Alanyaspor maçı sonrası isyan bayrağını açtı. Yaptığı kritik kurtarışlarla takımının puanla dönmesinde büyük pay sahibi olan Portekizli eldiven, Alanyasporlu Fernandes'in koluna bastığı pozisyon sonrası büyük acı çekti. Hakeme itirazlarda bulunan Beto, maç sonu yaralanan kolunu sosyal medya hesabından paylaştı. "War marks" (Savaş işaretleri) yazısıyla paylaşımda bulunan Beto'nun kolu kötü bir şekilde yaralandı. Beto, milli arada Beşiktaşlı Quaresma'yla birlikte Portekiz Milli Takımı'na katılacak.

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