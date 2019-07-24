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Göztepe'de Grillo dert oldu

Süper Lig'de yeni sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan ve yabancı transferinde yeniden hamlelere başlamak isteyen Göztepe'ye Fausto Grillo dert oldu. Sarı-kırmızılılarda geçen sezon Süper Lig'de 1 dakika dahi süre alamayan ve kampa...

Göztepe'de Grillo dert oldu
Süper Lig'de yeni sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan ve yabancı transferinde yeniden hamlelere başlamak isteyen Göztepe'ye Fausto Grillo dert oldu. Sarı-kırmızılılarda geçen sezon Süper Lig'de 1 dakika dahi süre alamayan ve kampa götürülmeyen Arjantinli stoperin takımdan ayrılmak istemediği ifade edildi. Yönetimin uzlaşma çabalarına olumlu yanıt vermeyen 26 yaşındaki futbolcu kulübü zor durumda bıraktı. Özellikle ülkesi Arjantin'den kendisine gelen transfer tekliflerini de rededen Grillo'nun anlaşmaya yanaşmaması Göztepe'nin transfer politikasını da olumsuz etkiledi.
Kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunun Grillo'nun garanti ücretinin tamamını istediği, paranın ödenmemesi halinde hiçbir yere gitmeyeceğini yönetime ilettiği vurgulandı. Taraftarlar da uzlaşmamak için direnen oyuncuya sosyal medya hesaplarından sert tepki gösterdi. Göztepeli futbolseverler, Grillo'ya 'Go home' (Evine dön) diye seslendi. Geçen sezon Arjantin'in Velez Sarsfield takımından transfer edilen Grillo yalnızca 5 Ziraat Türkiye Kupası sınavında forma giyip vasatı aşamadı. Göztepe, sezon sonunda Grillo gibi takımda düşünülmeyen Cezayirli golcü Nabil Ghilas'la zor da olsa yollarını ayırmıştı.

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