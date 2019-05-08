Göztepe'de golcüler coştu, takım şahlandı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'u yenerek düşme hattından kurtulan Göztepe'de son 2 haftada hücum oyuncularının sergilediği performans takımı ayağa kaldırdı. Sarı-kırmızılılarda sezon başından bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Cameron Jerome ve Deniz Kadah attıkları gollerle taraftara kendini affettirdi. İstanbul'da 2-0 kazanılan Başakşehir müsabakasında Jerome perdeyi açan isim olurken, Deniz de galibiyeti perçinleyen golü atmıştı. İki futbolcu 4-1'lik Antalyaspor zarferinde de önemli rol oynadı. Deniz Kadah eski takımına 2 penaltı golü atıp İngiliz forvet Jerome da 66. dakikada takipçiliği sayesinde takımına penaltı kazandırdı. Göztepe'nin devre arasında İspanya'nın Huesca ekibinden kiraladığı kanat oyuncusu Serdar Gürler yine Antalyaspor maçında kalitesini konuşturdu.

GALİBİYET SERİSİ SÜRECEK

Biri frikikten olmak üzere 2 klas gole imza atan Serdar hem siftah yaptı hem de gelecek 3 hafta için önemli bir hücum silahı olacağını kanıtladı. Alınan galibiyetlerle morali tavan yapan İzmir ekibi cumartesi günü evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına gözünü çevirdi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda futbolcuların oldukça neşeli ve istekli olduğu gözlenirken, teknik direktör Tamer Tuna serinin süreceğini söyledi. Başkan Mehmet Sepil, Başakşehir karşılaşmasından bu yana takımı bir an olsun yalnız bırakmadı. Başakşehir ve Antalyaspor sınavlarında sergilenen inançlı futbolun Sivasspor'a karşı süreceğini belirten Tamer Tuna, "Bütünleştik ve inandık. Göztepe yoluna Süper Lig'de devam edecektir" yorumunu yaptı. Göz-Göz'de sol bek Agbenyenu ve sağ bek Gassama iyileşti. Yasin, Kadu, Traore, Atakan, Grillo, Hakan ve Ghilas'ın ise sakatlıkları sürüyor.