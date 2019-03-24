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Göztepe'de golcü sevinci

Onur ATIŞ / İZMİR, () SPOR Toto Süper Lig'de kümede kalmak için mücadele eden Göztepe, milli maçlar nedeniyle verilen arada 1. Lig ekibi Altınordu'yu özel maçta 5-4 yenerken, bu sezon en çok eleştirilen futbolcuların gösterdiği iyi performans...

Göztepe'de golcü sevinci

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de kümede kalmak için mücadele eden Göztepe, milli maçlar nedeniyle verilen arada 1. Lig ekibi Altınordu'yu özel maçta 5-4 yenerken, bu sezon en çok eleştirilen futbolcuların gösterdiği iyi performans teknik ekibi umutlandırdı. Adama Traore'nin sakatlanmasıyla sol bekte görev almaya başlayan ancak beklentileri karşılayamayan Berkan, Altınordu müsabakasında gol atıp moral bulurken, hücum oyuncuları Jerome, Ghilas ve Gouffran da olumlu bir görüntü ortaya koydu. Jerome maçın 40. dakikasında kafayla topu ağlara bırakırken, Ghilas da penaltıdan ağları sarstı. 
Geçen sezondan bu yana bir türlü patlama yapamayan Gouffran'ın da 90. dakika gol atması sevinç yarattı. Göz-Göz'de teknik direktör Tamer Tuna, Altınordu karşılaşmasında genç futbolcuları da görme fırsatı yakaladı. Tuna, kaleyi genç eldiven Eren'e teslim ederken altyapıdan gelen Yalçın, Zihni ve Hakan Sepil'i de oynattı. Atatürk Stadı'nda faydalı bir müsabaka oynadıklarını ifade eden Tamer Tuna, ligdeki Akhisarspor maçına kadar mental ve fizik olarak hazır hale geleceklerini söyledi. Göztepe, çarşamba günü 1. Lig lideri Denizlispor'la deplasmanda bir özel maça daha çıkacak.

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