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Göztepe'de golcü listesi kabarık

SPOR Toto Süper Lig’de yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe, yurt içi ve dışından belirlediği golcülerle temaslarını sürdürüyor. Demba Ba, Jahovic ve Rodallega gibi isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Umut Nayir...

Göztepe'de golcü listesi kabarık
SPOR Toto Süper Lig’de yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe, yurt içi ve dışından belirlediği golcülerle temaslarını sürdürüyor. Demba Ba, Jahovic ve Rodallega gibi isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Umut Nayir ve Polonyalı Artur Sobiech’i de listesine ekledi.
Geçen sezonu küme düşen Bursaspor’da kiralık tamamlayan ve bonservisi Beşiktaş’ta olan Umut için nabız yoklayan Göztepe yönetiminin, deneyimli oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın vereceği raporu bekleyen sarı-kırmızılıların Umut’u 1 seneliğine kiralayabileceği vurgulandı.
Umut Nayir, 2016-2017 sezonunda Göztepe’de 1'inci Lig’deyken forma giydi. O sezon İzmir ekibiyle Play-Off şampiyonluğu yaşayan 25 yaşındaki forvet, 28 lig maçında 13 gol atmayı başardı.
Polonyalı Sobiech için de görüşmelere başlayan yönetimin bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcudan olumlu yanıt aldığı ileri sürüldü. Son olarak ülkesinin Lechia Gdansk takımında top koşturan Sobiech, 30 resmi maçta 11 kez fileleri sarstı. Almanya’da Hannover ve Darmstadt’ta da oynayan Sobiech, 10 kez Polonya Milli Takımı’nın formasını giydi.
Soyer’e teşekkür
Torbalı Belediye Meclisi'nin, daha önce Göztepe’ye tahsis edilen 104 dönümlük arazinin devrini iptal etmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yaptığı açıklama sarı-kırmızılı camiada büyük sevinçle karşılandı. Soyer’in meclis toplantısındaki, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, Göztepe’yi destekleyecek. Torbalı’daki arazide tekrar Göztepe’ye intifa hakkı verilmesini sağlayacağız. Göztepe’yi yarı yolda bırakmayacağız. Biz bugüne kadar Göztepe’yi destekledik, bundan sonra da destekleyeceğiz" ifadelerinin ardından sarı-kırmızılı camiadan Soyer’e teşekkür mesajları yağdı. Tunç Soyer, Göztepe’nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına da katılıp taraftarlara üçlü çektirmişti.

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