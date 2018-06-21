Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

Göztepe'de golcü listesi kabarık

Onur ATIŞ / İZMİR, () - SPOR Toto Süper Lig'de sadece Elazığspor'dan orta saha Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil eden Göztepe'nin golcü listesi genişlemeye başladı. Kazakistan'ın Astana takımında forma giyen Patrict Twumasi ve Trabzonspor'dan...

Göztepe'de golcü listesi kabarık

Onur ATIŞ / İZMİR, () - SPOR Toto Süper Lig'de sadece Elazığspor'dan orta saha Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil eden Göztepe'nin golcü listesi genişlemeye başladı. Kazakistan'ın Astana takımında forma giyen Patrict Twumasi ve Trabzonspor'dan Dame N'Doye gibi isimlerle görüşen sarı-kırmızılıların yerli forvet olarak da Beşiktaşlı Mustafa Pektemek'i gündemine aldığı öğrenildi. Golcüsü Ömer Şişmanoğlu ile yolları ayırmak isteyen Göztepe'nin Beşiktaş'la 2019 yılına kadar mukavelesi bulunan tecrübeli forvet için görüşmelere başlayacağı bildirildi. 
Ancak Beşiktaş'tan yıllık 1.6 milyon Euro kazanan Mustafa'nın hiçbir yere gitmeyi düşünmediği vurgulandı. Göztepe'nin Mustafa'yı kiralaması da ihtimaller arasında yer alıyor. Öte yandan iç transfer çalışmalarını sürdüren İzmir ekibinde Scarione'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetimin vedalaşmak istediği Arjantinli futbolcunun henüz teknik direktör Bayram Bektaş'la görüşmedği kaydedildi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli orta saha oyuncusunun alacağının tamanını tahlis etmeden ayrılmayı düşünmediği iddia edildi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325