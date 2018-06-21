Göztepe'de golcü listesi kabarık

Onur ATIŞ / İZMİR, () - SPOR Toto Süper Lig'de sadece Elazığspor'dan orta saha Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil eden Göztepe'nin golcü listesi genişlemeye başladı. Kazakistan'ın Astana takımında forma giyen Patrict Twumasi ve Trabzonspor'dan Dame N'Doye gibi isimlerle görüşen sarı-kırmızılıların yerli forvet olarak da Beşiktaşlı Mustafa Pektemek'i gündemine aldığı öğrenildi. Golcüsü Ömer Şişmanoğlu ile yolları ayırmak isteyen Göztepe'nin Beşiktaş'la 2019 yılına kadar mukavelesi bulunan tecrübeli forvet için görüşmelere başlayacağı bildirildi.

Ancak Beşiktaş'tan yıllık 1.6 milyon Euro kazanan Mustafa'nın hiçbir yere gitmeyi düşünmediği vurgulandı. Göztepe'nin Mustafa'yı kiralaması da ihtimaller arasında yer alıyor. Öte yandan iç transfer çalışmalarını sürdüren İzmir ekibinde Scarione'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetimin vedalaşmak istediği Arjantinli futbolcunun henüz teknik direktör Bayram Bektaş'la görüşmedği kaydedildi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli orta saha oyuncusunun alacağının tamanını tahlis etmeden ayrılmayı düşünmediği iddia edildi.