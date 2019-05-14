Göztepe'de gol sorunu bitti

Onur ATIŞ / İZMİR, () -

SPOR Toto Süper Lig'de Pazar günü deplasmanda en önemli rakibi Bursaspor'la kümede kalma yolunda adeta kader maçına çıkacak Göztepe, son 3 haftada rakiplerine gol oldu yağdı. Hücumda oldukça etkili bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar Bursaspor ve Ankaragücü karşılaşmaları öncesi taraftarına umut verdi. Medipol Başakşehir'i 2-0, Antalyaspor'u da 4-1 yenen İzmir ekibi Sivasspor'la ise 3-3 berabere kalarak son 3 maçta 9 kez sevinç yaşadı. Maç başına 3 gol ortalamasıyla oynayan Göztepe'de hücum oyuncularının performansı da giderek arttı. Özellikle Deniz Kadah, Başakşehir, Antalyaspor ve Sivasspor karşılaşmalarında ağlara 4 gol bırakarak başarılı günlerine döndü. Bu periyotta Sivasspor karşılaşmasında dizinde sakatlanan Jerome ile aynı maçta kasığından sakatlanan kanat Serdar 2'şer golle oynadı. Göztepe'ye Ngando ise 1 gol katkısı verdi.

Bursaspor karşılaşması öncesi seferberlik ilan eden Göztepe, tedavileri süren Jerome, Serdar ve Yasin'i maça yetiştirmek için gecesini gündüzüne kattı. Şu an takımla çalışmalara katılamayan 3 oyuncunun perşembe ya da Cuma günü topla idman yapması beklenirken, Bursa sınavında oynayıp oynayamayacakları maç saati netlik kazanacak. Kurtuluş yolunda tüm ipleri elinde bulunduran Göztepe, Bursaspor'u yendiği takdirde BŞB Erzurumspor-Fenerbahçe maçından çıkacak sonuca göre kümede kalışını 1 hafta önceden resmen ilan edebilecek. Göztepe Bursa'dan 3 puan alır, Erzurumspor ise Fenerbahçe'ye kaybederse İzmir ekibi son haftaya Süper Lig'e tutunmuş olarak girecek. Bu sonuçlarla Akhisarspor'un ardından Bursa ve Erzurum lige veda etmiş olacak. Aksi sonuçlarda Göztepe'nin kaderi son hafta evinde Ankaragücü maçında belirlenecek. Bursaspor ise Göztepe'ye yenilirse her şartta düşecek.